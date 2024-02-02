Китайская авиакомпания передумала летать в Россию

Китайская авиакомпания Juneyao Airlines передумала летать в Россию и отменила запланированный запуск прямых рейсов из Шанхая во Владивосток. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на турагентства Приморского края.

Отмечается, что причиной этого решения стали низкие продажи билетов. Изначально запуск чартерных рейсов планировался на 3 февраля. Самолеты A320 должны были летать два раза в неделю.

Представитель одного из турагентств рассказал изданию, что билеты плохо продавались из-за неудачного выбора времени (в феврале отмечается китайский Новый год) и высоких цен.

«Обещают, что программа полетов может начаться в апреле», — добавил собеседник агентства.