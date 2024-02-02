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Китайская авиакомпания передумала летать в Россию

Китайская авиакомпания Juneyao Airlines передумала летать в Россию и отменила запланированный запуск прямых рейсов из Шанхая во Владивосток. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на турагентства Приморского края.

Китайская авиакомпания передумала летать в Россию
© Lenta.ru

Отмечается, что причиной этого решения стали низкие продажи билетов. Изначально запуск чартерных рейсов планировался на 3 февраля. Самолеты A320 должны были летать два раза в неделю.

Представитель одного из турагентств рассказал изданию, что билеты плохо продавались из-за неудачного выбора времени (в феврале отмечается китайский Новый год) и высоких цен.

«Обещают, что программа полетов может начаться в апреле», — добавил собеседник агентства.

В конце декабря российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы на китайский остров Хайнань. Рейсы выполняются два раза в неделю, по средам и воскресеньям.

Общество
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