Ежиха-предсказательница предсказала погоду на Урале

Ежиха-предсказательница Карри из Екатеринбургского зоопарка дала свой прогноз на погоду в Свердловской области. Об этом сообщает «Ура.ру».

Согласно предсказанию, Урал ждет холодная и пасмурная погода на протяжении еще шести недель. Отмечается, что свой прогноз Карри сделала не сразу, однако позже сотрудники зоопарка подтвердили — ежиха предсказала, что тепло еще не скоро придет в Свердловскую область.

Подобные предсказания проходят в Екатеринбургском зоопарке ежегодно — выбранному в качестве оракула животному ставят несколько мисок с едой, каждая из которых символизирует свои погодные условия. В этом году ежиха выбрала миску с личинками, которая означала холодную погоду.