Экс-депутат Рады Царев прокомментировал арест имущества на Украине

«Не знаю, кто тот несчастный, чью квартиру конфисковали в Днепропетровске, — у меня нет квартиры в Днепропетровске. Участок десять соток в Киеве — это дачные участки, которые нарезали депутатам, когда это было модно после перестройки, далеко в области, где-то в чистом поле. Ни разу на нем за четыре созыва не был. Поэтому душа не болит», — рассказал бывший парламентарий.