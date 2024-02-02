Экс-депутат Рады Царев прокомментировал арест имущества на Украине
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил об отсутствии у него квартиры в Днепре (ранее Днепропетровск), об аресте которой заявила Служба безопасности Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила об аресте недвижимости Олега Царева на сумму более 13 миллионов долларов, в том числе квартиры в центре Днепропетровска, земельного участка в Киевской области и имущественных комплексов, якобы принадлежавших бывшему парламентарию в Крыму.
По словам Царева, СБУ «одержала громкую перемогу (победу) и отчиталась о проделанной работе».
«Не знаю, кто тот несчастный, чью квартиру конфисковали в Днепропетровске, — у меня нет квартиры в Днепропетровске. Участок десять соток в Киеве — это дачные участки, которые нарезали депутатам, когда это было модно после перестройки, далеко в области, где-то в чистом поле. Ни разу на нем за четыре созыва не был. Поэтому душа не болит», — рассказал бывший парламентарий.
Он также отметил, что посмеялся над заявлением украинских силовиков по поводу ареста его имущества в Крыму, и назвал их «шутниками».
Ранее в Ялте произошло покушение на бывшего народного депутата Украины Олега Царева. На Украине Царева обвиняют в финансировании действий России, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и госизмене.