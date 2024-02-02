В Мурманской области запустили конкурс «Арктическая школа»

В Мурманской области начался отбор заявок от учебных заведений на участие в конкурсе «Арктическая школа».

Об этом сообщает АБН24.

Проекта «Арктическая школа» создан для популяризации области среди детей.

В рамках плана «На Севере — жить» за три года реорганизованы 202 пространства в школах и детских садах.

Учебные условия улучшены для более 72 тыс. детей.

В 2023 году благодаря проекту начали работу центр олимпиадной подготовки «Уникум» в Полярных Зорях и «Точка Роста» в Африканде.