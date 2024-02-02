В Мурманской области запустили конкурс «Арктическая школа»
В Мурманской области начался отбор заявок от учебных заведений на участие в конкурсе «Арктическая школа».
Об этом сообщает АБН24.
Проекта «Арктическая школа» создан для популяризации области среди детей.
В рамках плана «На Севере — жить» за три года реорганизованы 202 пространства в школах и детских садах.
Учебные условия улучшены для более 72 тыс. детей.
В 2023 году благодаря проекту начали работу центр олимпиадной подготовки «Уникум» в Полярных Зорях и «Точка Роста» в Африканде.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье более 90 тыс. школьников посетили занятия по профориентации.