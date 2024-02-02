Выдачу лицензии «квантовому психологу» прокомментировали в Минобразования

Выдачу лицензии «квантовому психологу» Тлиашиновой прокомментировали в Минобразования
Информация о том, что Министерство образования Ростовской области ранее выдало блогеру и коучу Инне Тлиашиновой лицензии, не соответствует действительности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве обратили внимание на то, что в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности сведения о наличии лицензии у индивидуального предпринимателя Инны Тлиашиновой не содержатся. Кроме того, как отмечается, она не обращалась за получением документа в Минобразования Ростовской области.
О наличии государственной аккредитации и лицензии на образовательную деятельность в России сообщала ранее сама Тлиашинова. Осенью 2022 года она предприняла попытку изъять материалы съемочной группы «Известий» после того, как дала изданию интервью. Издание в беседе с ней задало вопрос о ее дипломе.
Тлиашинова утверждает, что она основала Международную академию квантовой психологии. Также она называет себя автором методики «Мастер разборов». Она проводит «семинары», на которых, как говорит сама блогер, помогает решить собственные психологические проблемы и пройти обучение на психолога.