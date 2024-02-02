Выдачу лицензии «квантовому психологу» прокомментировали в Минобразования

Информация о том, что Министерство образования Ростовской области ранее выдало блогеру и коучу Инне Тлиашиновой лицензии, не соответствует действительности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В министерстве обратили внимание на то, что в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности сведения о наличии лицензии у индивидуального предпринимателя Инны Тлиашиновой не содержатся. Кроме того, как отмечается, она не обращалась за получением документа в Минобразования Ростовской области.

О наличии государственной аккредитации и лицензии на образовательную деятельность в России сообщала ранее сама Тлиашинова. Осенью 2022 года она предприняла попытку изъять материалы съемочной группы «Известий» после того, как дала изданию интервью. Издание в беседе с ней задало вопрос о ее дипломе.