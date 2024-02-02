Россиянам напомнили о праздничных и выходных днях в марте

В марте в России и мире отмечается Международный женский день, который принесет сразу три выходных дня. Помимо этого, день перед праздником — четверг, 7 марта — станет сокращенным рабочим днем.

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Россияне в первый весенний месяц отметят только один государственный праздник, но наряду с ним есть и другие интересные даты в календаре. Так, 1 марта празднуется День Кошек, 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией, а 27 марта — Всемирный день театра. Согласно производственному календарю, на март 2024 года в соответствии с производственным календарем приходится 31 календарный день, из которых 20 рабочих и 11 выходных и праздничных дней.

По словам доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксаны Васильевой, если человек хочет отдохнуть дольше, то можно присоединить отпускные дни к праздникам. Например, к 7 марта приурочить окончание отпуска или же к 11 марта — его начало, передает РИА Новости.

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что дополнительный выходной появится у россиян на Первомай в 2024 году. По его словам, в этот праздник жители страны будут отдыхать четыре дня подряд.