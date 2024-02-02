Бывших российских полицейских захотели выселить из квартир

В Санкт-Петербурге 200 пенсионеров МВД хотят выселить из служебных квартир. Об этом пишет «Фонтанка».

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Сотрудники внутренних органов получили служебное жилье в начале 2000-х в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством. Прежде всего жилплощадь от государства получали участковые. В районных администрациях полицейских заверяли, что впоследствии эти квартиры останутся за ними.

Позднее сотрудники МВД обращались к чиновникам с просьбой перевести служебное жилье в соцнайм, как и было обещано. В администрации отвечали отказом. После ухода на пенсию полицейские продолжили жить в этих квартирах с семьями. Однако спустя некоторое время районные администрации через суд потребовали покинуть помещения.

Бывшие полицейские обращались в Заксобрание, прокуратуру и правительство Санкт-Петербурга. Инициативная группа даже звонила на прямую линию президенту. Однако долговременного результата жалобы не дают: администрация подает повторные иски. Пенсионеры органов внутренних дел хотят добиться как минимум разрешения остаться на прежней жилплощади, и, как максимум, перевода жилья в соцнайм.