Сквер у собора святых Петра и Павла благоустроили в Севастополе

«В качестве тротуарного покрытия мы использовали натуральный камень травертин, я бы назвала его южным гранитом — он используется в благоустройстве южных городов, прекрасно сочетается с нашим инкерманским камнем и светлыми, белыми фасадами», — рассказала архитектор Института развития города СевГУ Екатерина Миклясевич.