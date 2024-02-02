ЛДПР снимет художественный фильм о Жириновском

ЛДПР снимет художественный фильм о своем основателе Владимире Жириновском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу партии Леонида Слуцкого.

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По его словам, уже идет разработка сценария и подбор актеров. Картина расскажет об основателе первой политической партии современной России и раскроет для молодого поколения его жизненный путь.

"Уверен, фильм о жизни Жириновского, о его становлении как политика станет очень популярным", – сказал Слуцкий.

Кто сыграет главную роль, парламентарий раскрывать не стал.

Ранее фракция ЛДПР во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представила политический алгоритм "Жириновский". Он способен смоделировать некоего ученика политика, который будет становиться все более продвинутым, уточнил глава партии Леонид Слуцкий.