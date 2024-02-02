Друг Николая Дроздова опроверг информацию о госпитализации ведущего

Друг Николая Дроздова художник Константин Мирошник опроверг информацию о том, что ведущего госпитализировали из-за ухудшения состояния. RT на русском
«Николай Николаевич сейчас в прекрасном расположении. Со своим другом едут лечить зуб, причем не ему, а жене Татьяне», — рассказал Мирошник о состоянии телеведущего. Lenta.ru
О том, что информация о госпитализации телеведущего не соответствует действительности, заявила и его супруга Татьяна. "Это неправда. Николай Николаевич хорошо себя чувствует, вот, едем в машине с ним рядом", - рассказала она. ТАСС