Друг Николая Дроздова опроверг информацию о госпитализации ведущего

«Николай Николаевич сейчас в прекрасном расположении. Со своим другом едут лечить зуб, причем не ему, а жене Татьяне», — рассказал Мирошник о состоянии телеведущего. Lenta.ru

О том, что информация о госпитализации телеведущего не соответствует действительности, заявила и его супруга Татьяна. "Это неправда. Николай Николаевич хорошо себя чувствует, вот, едем в машине с ним рядом", - рассказала она. ТАСС