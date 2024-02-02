Охлобыстин рассказал о худшем наказании для отбывающего срок Ефремова

"Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него - его собственные терзания. Конечно, совершенное преступление требовало определенного наказания. Но у Михаила до этого уже были проблемы со здоровьем", - заверил Охлобыстин.

Он добавил, что у артиста "вывалились нижние зубы" из-за меловой воды. При этом решить проблему с ними Ефремов не может, так как ему нужны импланты. Охлобыстин выразил надежду, что артиста отпустят по УДО к лету 2024 года. Звезда "Интернов" считает, что Ефремов представляет ценность для российской культуры, так как он талантливый актер и режиссер.