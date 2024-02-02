Елена Драпеко раскрыла секрет хорошего самочувствия

"Если бы я думала о болячках и их лечении, вслушивалась в себя, у меня бы тут же болезни нашлись. А когда ты лет своих не замечаешь, болезни от тебя сами отстают. Как говорила моя мама: "Несча­стья любят несчастных, а болезни любят больных", - сказала она.