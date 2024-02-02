Должность уполномоченного по правам инвалидов хотят учредить в России, заявила председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина. По ее словам, парламентарии намерены внести эту инициативу на рассмотрение.

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"Доля населения эта огромная, и какого-либо института, который защищал бы интересы этих людей, у нас в стране сегодня нет. Будем выходить с инициативой об учреждении должности уполномоченного по правам инвалидов", – приводит РИА Новости ее слова.

По мнению Останиной, следует обратиться к опыту других стран. Она также добавила, что доля россиян, которым требуется поддержка, может увеличиться на фоне проведения СВО.

Ранее в Госдуме утвердили в первом чтении инициативу о введении штрафов до 30 тысяч рублей за высадку из транспорта инвалидов первой группы. Для этого потребуется внести некоторые изменения в статью 11.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ.