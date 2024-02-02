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«Движение первых» передало жителям Донбасса 400 тысяч книг

Общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" передало сверстникам в Донбассе порядка 400 тыс. книг. Об этом на съезде движения рассказал президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Движение первых» передало жителям Донбасса 400 тысяч книг
© Газета.Ru

"Вы сделали за последний год очень много... 400 тысяч, около этого, книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и в Новороссию. Это совершенно конкретные, осязаемые вещи. И конечно, вы много-много сделаете еще в будущем", — сказал Путин.

Он добавил, что, помимо этого, ребята из движения успели отправить порядка 3 млн писем бойцам в зоне СВО, а также посадить 2 млн деревьев в честь Дня народного единства.

Путин поблагодарил участников "Движения первых" и их наставников.

1 февраля Путин в четвертый раз приехал на международную выставку-форум "Россия", которая проводится на территории московского ВДНХ, где выступил на церемонии закрытия съезда "Движения первых" и призвал молодежь уверенно идти к своей цели.

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