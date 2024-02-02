«Движение первых» передало жителям Донбасса 400 тысяч книг

"Вы сделали за последний год очень много... 400 тысяч, около этого, книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и в Новороссию. Это совершенно конкретные, осязаемые вещи. И конечно, вы много-много сделаете еще в будущем", — сказал Путин.