92-летней экс-солистке Большого театра трижды понадобилась помочь врачей

Экс-солистке Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) и известному педагогу по балету Нине Чистовой трижды понадобилась помощь врачей за три дня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 92-летней артистке несколько раз вызывали скорую помощь на дом. У нее случился гипертонический криз — давление поднималось до 200, появились жар, озноб, головокружение и сильная слабость. От госпитализации танцовщица отказалась и сейчас находится под чутким наблюдением своих близких.

Врачи порекомендовали ложиться в больницу в случае, если состояние балерины ухудшится.

Будучи солисткой Большого, Чистова исполняла основные партии в постановках «Спящая красавица», «Медный всадник», «Дон Кихот», «Лебединое озеро» и «Жизель». С 1972 по 2007 год Чистова занималась преподавательской деятельностью.