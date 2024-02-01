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В Москве вдова участника СВО обвинила врача в насмешках над мужем

Вдова участника специальной военной операции обвинила врача московской поликлиники № 140 в насмешках над ее покойным мужем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Москве вдова участника СВО обвинила врача в насмешках над мужем
© Lenta.ru

По словам женщины, она с детьми пришла на прием. Врач поинтересовалась, почему сын россиянки капризничает. Получив ответ, что мужчина не вернулся с СВО, медик якобы заявила, что мужчина был «законной целью для Украины».

После случившегося руководство поликлиники пыталось успокоить вдову бойца.

«Я так поняла, [инцидент] замять хотят», — сказала она.

Женщина уже написала заявление в полицию.

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