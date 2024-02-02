На Кубани продлили штормовое предупреждение по непогоде

"В течение суток 3, 4 и 5 февраля, а также ночью и утром 6 февраля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-23 м/с, 4 и 5 февраля, а также ночью и утром 6 февраля в отдельных районах края 24-29 м/с", - говорится в сообщении.