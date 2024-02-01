Никита Михалков рассказал о главной трагедии Аллы Пугачевой
Режиссер Никита Михалков сделал заявление об Алле Пугачевой. У режиссера спросили, будет ли у Примадонны та же жизнь, что и раньше, если она бросит мужа за границей и вернется в Россию.
"Никогда. То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы", - цитирует Никиту Сергеевича ТАСС.
Мэтр напомнил, что главная трагедия Пугачевой в том, что ей уже не изменить то, что случилось. Она и некоторые другие звезды приезжали на концерты, "получали свои бабки, выступали на корпоративах и возвращались в свои поместья, в свои гнезда".
"Приглашали своих рукопожатных друзей. Им никогда не было дела до мнения обычных россиян", - отметил он.
Ранее "СП" писала, что Михалков ответил на обвинение телеведущей Ксении Собчак в том, что он якобы доложил президенту РФ Владимиру Путину о голой вечеринке блогера Насти Ивлеевой.