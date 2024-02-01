Никита Михалков рассказал о главной трагедии Аллы Пугачевой

"Никогда. То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы", - цитирует Никиту Сергеевича ТАСС.