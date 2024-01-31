Матвиенко назвал условие прощения покинувших Россию артистов

Артисты, покинувшие Россию, смогут заслужить прощение и вернуться в страну, но с одним условием. Его в беседе с порталом Life.ru Игорь Матвиенко.

По его словам, звездам надо изменить свою позицию по некоторым вопросам, и у них появится шанс на прощение.

«Я думаю, что те, кто поменяет свое мнение, позицию по каким-то вопросам, конечно, вернутся, потому что народ наш русский, он такой — с добрым сердцем, все прощает», — отметил Матвиенко.

Он убежден, что действительно «большие артисты», которые «выбрали неправильный путь», способны вернуть доверие поклонников и восстановить карьеру в России. В таком случае россияне даже будут снова ходить на их концерты, подчеркнул продюсер.