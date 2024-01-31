Михалков заявил, что хейтерам становится неинтересно его осуждать

«Им становится неинтересно»: Михалков о реакции на негатив
Режиссер Никита Михалков в интервью ТАСС заявил, что спокойно относится к негативу в свой адрес.
"Это всегда было — желание меня укусить, обидеть, унизить, не дать, ущемить. Моя картина "Свой среди чужих, чужой среди своих" стала, по сути, брендом моей жизни. Но я к этому привык. И главное, что и недруги тоже к этому привыкли. Им становится неинтересно меня трогать", - отметил Михалков.
При этом он выразил мнение, что государство и здравомыслящие люди должны быть более бескомпромиссными. Режиссер также уточнил, что его не просили "потише" обозначать свою позицию в поддержку СВО. Также Михалков заверил, что ему "все равно" на блокировку его YouTube-шоу "Бесогон". По словам режиссера, просмотры передачи только росли, поэтому враги России решили заблокировать ему канал.
"Наши враги не могут по-другому, и для них они правильно сделали, что заблокировали. Я же говорил, что, если враг не сдается, его уничтожают. Только мы должны зеркально к этому относиться и точно так же с ними поступать", - резюмировал Михалков.