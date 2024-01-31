В Совбезе РФ рассказали, нужно ли запрещать "Слово пацана"

Умные, крепкие и смелые парни положили свою жизнь зря, принеся большое горе родителям и другим людям. Немало юношей оказалось за решеткой, получив сроки от 15 лет до пожизненного заключения. А сколько бы они могли принести пользы для своей семьи и страны в целом!" - с горечью добавил он.