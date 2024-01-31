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В Совбезе РФ считают, что "Слово пацана" нужно не запрещать, а объяснять

Сериал "Слово пацана" не стоит запрещать, но нужно помогать молодежи понять его правильно и увидеть страшную подоплеку. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

В Совбезе РФ рассказали, нужно ли запрещать "Слово пацана"
© РИА Новости

"Сериал весьма точно описывает события того времени, когда Запад предпринимал очередную попытку развалить нашу страну, расшатывая общество изнутри. Эту картину нужно смотреть, но не вдохновляясь "романтикой" драк и стрельбы, а помогая современной молодежи понять изнанку такой жизни. Подоплека ведь очень страшная", - указал он.

Мухитов предложил вспомнить, как много молодых людей погибло в криминальных разборках в 1990-е. "

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Умные, крепкие и смелые парни положили свою жизнь зря, принеся большое горе родителям и другим людям. Немало юношей оказалось за решеткой, получив сроки от 15 лет до пожизненного заключения. А сколько бы они могли принести пользы для своей семьи и страны в целом!" - с горечью добавил он.

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