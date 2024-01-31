Российский депутат спас пассажирку на рейсе в Москву

Депутат Народного Хурала Бурятии и участник спецоперации России на Украине Вячеслав Дондоков спас пассажирку самолета на рейсе в Москву. Об этом сообщило заксобрание республики в Telegram-канале.

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Зампред комитета по социальной политике, ранее награжденный орденом Мужества, летел в столицу в командировку утром 31 января. В полете одной пассажирке стало плохо, у нее до критической отметки упало давление.

Бортпроводники попросили о помощи медиков на борту, и Дондоков быстро оказал попутчице необходимую помощь. Он сделал ей укол и дал лекарства, благодаря чему женщина смогла продолжить полет.

«Вячеслав Дондоков не видит в своем поступке ничего героического», — сказано в публикации.