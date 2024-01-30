Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации от коронавируса

Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям. Согласно поправкам, вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан. Приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.

В документе предписывается внести изменения в приказ министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 года «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

В перечень лиц, которым следует пройти вакцинацию, попали лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше.