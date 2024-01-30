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Поврежденный севастопольский аквариум возобновит работу раньше срока

Директор Севастопольского аквариума Алексей Ершов заявил, что музей возобновит свою работу раньше, чем было запланировано. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поврежденный севастопольский аквариум возобновит работу раньше срока
© РИА Новости

Напомним, что в ноябре аквариум сильно пострадал из-за шторма. По словам Ершова, изначально открытие аквариума планировалось на 1 марта, однако дату перенесли на 22 февраля.

«В пик шторма, когда пробило брешь и кровлю, пошла вода по вентиляционным системам. Вода стала поступать в центральный бассейн, в центральный аквариум с потолка. И в аквариум юго-восточной Азии через вентиляционные отверстия. В остальные аквариумы — через микротрещины или просто стекая по потолку. <...> Мы планировали открытие аквариума 1 марта, но, по последним нашим подсчетам, мы дали рекламу, что мы открываемся 22 февраля. Мы успеваем все работы закончить и открыться к этому времени», — рассказал он.

Помимо этого директор Севастопольского аквариума также добавил, что во время ликвидации последствий урагана, весь персонал музея был на месте. Несмотря на затопление помещения ледяной водой, работники аквариума заботились о сохранении жизни и здоровья животных.

«Персонал аквариума проявил себя, я бы сказал, героически», — подчеркнул Ершов.

В конце ноября 2023 года сильный шторм накрыл территорию Крыма и Севастополя. В результате был затоплен главный зал Севастопольского аквариума.

Общество
Алексей Ершов
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