Поврежденный севастопольский аквариум возобновит работу раньше срока
Директор Севастопольского аквариума Алексей Ершов заявил, что музей возобновит свою работу раньше, чем было запланировано. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, что в ноябре аквариум сильно пострадал из-за шторма. По словам Ершова, изначально открытие аквариума планировалось на 1 марта, однако дату перенесли на 22 февраля.
«В пик шторма, когда пробило брешь и кровлю, пошла вода по вентиляционным системам. Вода стала поступать в центральный бассейн, в центральный аквариум с потолка. И в аквариум юго-восточной Азии через вентиляционные отверстия. В остальные аквариумы — через микротрещины или просто стекая по потолку. <...> Мы планировали открытие аквариума 1 марта, но, по последним нашим подсчетам, мы дали рекламу, что мы открываемся 22 февраля. Мы успеваем все работы закончить и открыться к этому времени», — рассказал он.
Помимо этого директор Севастопольского аквариума также добавил, что во время ликвидации последствий урагана, весь персонал музея был на месте. Несмотря на затопление помещения ледяной водой, работники аквариума заботились о сохранении жизни и здоровья животных.
«Персонал аквариума проявил себя, я бы сказал, героически», — подчеркнул Ершов.
В конце ноября 2023 года сильный шторм накрыл территорию Крыма и Севастополя. В результате был затоплен главный зал Севастопольского аквариума.