Поврежденный севастопольский аквариум возобновит работу раньше срока

«В пик шторма, когда пробило брешь и кровлю, пошла вода по вентиляционным системам. Вода стала поступать в центральный бассейн, в центральный аквариум с потолка. И в аквариум юго-восточной Азии через вентиляционные отверстия. В остальные аквариумы — через микротрещины или просто стекая по потолку. <...> Мы планировали открытие аквариума 1 марта, но, по последним нашим подсчетам, мы дали рекламу, что мы открываемся 22 февраля. Мы успеваем все работы закончить и открыться к этому времени», — рассказал он.