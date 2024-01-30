В СПЧ оценили возможность ареста участников «Би-2» в России

Участники группы «Би-2» не будут арестованы, если против них не были возбуждены административные или уголовные дела, заявила член СПЧ Ева Меркачева . Газета.Ru

"Пусть они приезжают, пожалуйста. Другое дело, что им могут запретить где-то выступать, могут отказывать разные площадки. Это может быть, с этим, конечно, никто не поспорит", - отметила Меркачева. Российская газета