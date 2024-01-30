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Священник из канцелярии Дома Романовых освятил пункт OZON в Подмосковье

В Подмосковье освятили пункт выдачи маркетплейса OZON, в обряде принял участие священник РПЦ, сотрудник канцелярии Императорского дома Романовых иеромонах Никон (Сергей Белавенец). Информация об этом опубликована на странице священнослужителя во «ВКонтакте».

Священник из канцелярии Дома Романовых освятил пункт OZON в Подмосковье
© globallookpress.com

Как написал сам отец Никон, о проведении обряда его попросили друзья. Исходила ли инициатива об освящении от друзей в пункте выдачи или в руководстве компании, священник не уточнил.

На сайте Императорского дома сообщается, что отец Никон занимает должность начальника образованного Управления Канцелярии Главы Российского Императорского Дома по историко-мемориальной деятельности.

Русская православная церковь регулярно освящает различные объекты. Так в 2008 году освящению подверглась атомная подводная лодка (АПЛ) «Кострома», в 2014 году была освящена тяжелая ракета-носитель «Ангара», а в 2017 году — АПЛ «Казань». Также в 2023 году священники освятили Запорожскую атомную электростанцию.

Освящению могут подвергаться не все объекты — в 2021 году РПЦ запретила освящать секс-шопы, ночные клубы и больницы, где делают аборты.

Общество
РПЦ
Московская Область
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