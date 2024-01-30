Техник сбитого Ил-76 перед вылетом послал жене подарок

Николай Житенев, отец погибшего под Белгородом бортового техника Сергея Житенева, рассказал, что сын накануне последнего вылета прислал супруге подарок на день рождения. Об этом пишет РИА «Новости».

Житенев-старший отметил, что Сергей был воспитанным, целеустремленным, дружелюбным парнем. Его знал практически весь поселок. Он закончил школу, отслужил в армии, закончил вуз с красным дипломом.

«Он погиб героем, похороним мы его в родном поселке Саракташ», - пояснил мужчина.

По его словам, накануне вылета Сергей поздравил жену Анастасию с днем рождения. Он добавил, что сын сделал невестке подарок дистанционно, так как был на задании далеко от Оренбурга и не мог вручить его лично.

Николай подчеркнул, что внука будет воспитывать таким же дружелюбным, умным, отзывчивым человеком, каким был его отец.

Напомним, что на 24 января был намечен обмен пленными между Россией и Украиной. Российские военные везли украинцев в двух самолетах Ил-76. Расчеты ПВО ВСУ двумя ракетами поразили лайнер, техником которого был Житенев, в небе над Белгородской областью.