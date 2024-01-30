Россиянка пожаловалась на соседа, который поселил на придомовом участке 30 лошадей

В Челябинской области мужчина поселил на своем придомовом участке 30 лошадей, его соседка пожаловалась в Россельхознадзор. Об этом сообщается на сайте регионального управления надзорной службы.

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В середине января сотрудники Россельхознадзора выехали на ферму в Агаповском районе и выяснили, что собственник нарушил федеральный закон «О ветеринарии». У 12 лошадей из 30 не было идентификационных бирок, которые заводчик должен был предоставить государственной ветеринарной службе. Также мужчина, организовавший личное подсобное хозяйство, нарушил условия складирования и обеззараживания навоза.