«Мутабор» обжаловал постановление о приостановке деятельности

Представляющие клуб «Мутабор» юристы обжаловали постановление о приостановке деятельности клуба из-за нарушения санитарных норм во время вечеринки Анастасии Ивлеевой. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

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Во Втором кассационном суде общей юрисдикции подтвердили, что жалоба от ООО «Арт-Центр» (владельца торговой марки «Мутабор») действительно поступила, но дата заседания пока не назначена.

10 января суд приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 дней после вечеринки Ивлеевой из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Причиной наказания стало присутствие на вечеринке человека, больного инфекционным заболеванием. Доказательствами послужили «карта инфекционного больного и копия чека на приобретение пива».

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек, в том числе Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa, Анна Asti. Стиль вечеринки был «almost naked», поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях.

Общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.

Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за «организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».