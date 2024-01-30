В Госдуме высказались о вероятном появлении алкоголя на внутренних рейсах

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов негативно оценил предложение властей разрешить осуществлять продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, которые летают по России. В своем Telegram-канале он заявил, что это «так себе» идея.

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Он сыронизировал на данную тему. По словам парламентария, введение такой меры — «самое то», если есть необходимость «расширить черные списки авиадебоширов». Нилов отметил, что способствовать наполнению бюджета могут и другие шаги властей.

Соответствующий законопроект был внесен правительством в Государственную Думу в ноябре минувшего года. Как утверждалось, его разработали для того, чтобы поддержать операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли (МБТ), столкнувшихся с существенными убытками в период пандемии и санкционной волны Запада.

С 2019 года по март 2023 года число владельцев МБТ уменьшилось на 20%, следует из данных реестра владельцев МБТ ФТС России.