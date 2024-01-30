Блогера Корнея Тарасова отпустили из отдела полиции

Блогера, рэпера и бойца поп-ММА Корнея Тарасова отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Тарасов утверждает, что в отношении него заявлений не поступало, а драка на Лиговском, после которой он был задержан, произошла из-за назойливости поклонников, пытавшихся сфотографироваться с блогером.

Также, по словам Корнея Тарасова, вопросы о том, как началась драка, стоит задавать «охраннику» Стаса Барецкого, который в тот вечер был с ними.

Органы правопорядка инициировали проверку по факту инцидента.

Накануне сообщалось, что в правоохранительные органы обратился 18-летний юноша, пострадавший в драке с Корнеем Тарасовым. Он утверждает, что встретил Тарасова и его компанию на Лиговском проспекте, однако блогеру не понравилось, что его узнали, из-за чего началась драка.