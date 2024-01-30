Умер заслуженный артист России Александр Плахтеев
Ушел из жизни советский и российский певец Александр Плахтеев. Заслуженный артист РФ скончался 28 января на 88-м году жизни.
Плахтеев был одним из первых исполнителей сочинений кубанских композиторов Пономаренко, Плотниченко, Пономарева, Чернявского и многих других. Более полувека артист прослужил в Краснодарской филармонии.
"Его мощный "шаляпинский" бас звучал во всех уголках Кубани и России", - отмечено в некрологе Совета ветеранов Прикубанского округа Краснодара.
Александр Иванович награжден медалями "За выдающийся вклад в развитие Кубани" II и I степени, Почетной грамотой Законодательного собрания Краснодарского края, на протяжении многих лет был вице-президентом фонда имени Федора Шаляпина.
"Горжусь личным знакомством с Александром Ивановичем Плахтеевым. Мы будем хранить в своих сердцах светлую память о нем", - отметил председатель Прикубанского Совета ветеранов, член Общественной палаты Краснодара Александр Ряхин.