Умер заслуженный артист России Александр Плахтеев

Ушел из жизни советский и российский певец Александр Плахтеев. Заслуженный артист РФ скончался 28 января на 88-м году жизни.

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Плахтеев был одним из первых исполнителей сочинений кубанских композиторов Пономаренко, Плотниченко, Пономарева, Чернявского и многих других. Более полувека артист прослужил в Краснодарской филармонии.

"Его мощный "шаляпинский" бас звучал во всех уголках Кубани и России", - отмечено в некрологе Совета ветеранов Прикубанского округа Краснодара.

Александр Иванович награжден медалями "За выдающийся вклад в развитие Кубани" II и I степени, Почетной грамотой Законодательного собрания Краснодарского края, на протяжении многих лет был вице-президентом фонда имени Федора Шаляпина.