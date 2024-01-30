Михалков предложил провести евразийский "Оскар"

"Создана комиссия. Это было мое предложение, оно было поддержано Путиным и товарищем Си, и премьером Мишустиным. Это было спущено в Министерство культуры. От Союза кинематографистов мы дали свои предложения по регламенту, ждем. Идеальный вариант [вручать премию] был бы - в этом году, по крайней мере, создать эту академию и начать работу", - сказал режиссер.