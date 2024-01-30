Москалькова высказалась по поводу казни азотом в США

Первая в истории США казнь заключенного с помощью азота демонстрирует катастрофическую ситуацию с правами человека в Штатах, написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что Москва давно уже соблюдает мораторий на исключительную меру наказания.

Все это свидетельствует о катастрофической ситуации с правами человека в Соединенных Штатах <...> Сказать, что мы категорически неприемлем подобное узаконенное варварство, это ничего не сказать <...> Это к вопросу о правах человека: в России уже давно соблюдается мораторий на исключительную меру наказания, — подчеркнула Москалькова.

Кроме того, она отметила, что раньше в США практиковалось целых пять видов казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция. Теперь же их стало шесть, резюмировала омбудсмен.

Ранее в штате Алабама впервые в истории провели смертную казнь с использованием чистого азота. Осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году 58-летний Кеннет Смит умер в городе Этмор. Газета Alabama Local News привела его последние слова: «Сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад».