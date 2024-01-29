Врачи прооперируют найденного в отходах йоркширского терьера

Специалисты ветклиники проведут операцию для йоркширского терьера, которого нашли в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала в Telegram-канале пресс-служба АО «Автопарк №1 «Спецтранс».

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Рабочие завода нашли пса в отходах в понедельник, 22 января. Проведенный специалистами осмотр показал, что у Брюлика (так назвали собаку) — сердечная недостаточность, коллапс трахеи и сломанные ребра.

«Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно», — заметили в пресс-службе.

Попытки найти владельца не увенчались успехом. В связи с этим волонтеры начали поиск новых хозяев.

В автопарке пояснили, что кобель в настоящее время находится в стационаре. Медикам удалось стабилизировать состояние собаки.