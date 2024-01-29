В Москве строитель принял на улице роды у незнакомки, консультируясь с врачами
Женщина родила на улице у отдела полиции на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Прохожая родила ребенка прямо на улице в Молжаниновском районе столицы. Рабочие с ближайшей стройки подогнали машину и вызвали медиков, однако те не успели к появлению младенца на свет. Роды пришлось принимать строителю Сергею. После этого новорожденную девочку и ее мать забрали в больницу.
«У нее уже все: воды стали отходить. Положили ее на пеноплекс, девушка рядом общалась со скорой. Ребенок появился, получилось так, что пришлось взять его на руки. Укутал сразу, достал теплое одеяло, надо было зажать пуповину, спросили у врачей по телефону как. Мы ждали когда придет скорая и тогда уже отдали ее медикам, они перерезали пуповину», — уточнил мужчина.
По словам Сергея, девушка, ставшая матерью у него на глазах, пришла сегодня в отделение полиции по вопросам миграции.