В Москве строитель принял на улице роды у незнакомки, консультируясь с врачами

«У нее уже все: воды стали отходить. Положили ее на пеноплекс, девушка рядом общалась со скорой. Ребенок появился, получилось так, что пришлось взять его на руки. Укутал сразу, достал теплое одеяло, надо было зажать пуповину, спросили у врачей по телефону как. Мы ждали когда придет скорая и тогда уже отдали ее медикам, они перерезали пуповину», — уточнил мужчина.