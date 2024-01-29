Адвокат назвал «уткой» сообщения о том, что рэпер Vacio прошел медкомиссию

Адвокат Роман Попов назвал «уткой» сообщения СМИ и Telegram-каналов о том, что его подзащитный, рэпер Vacio (настоящее имя – Николай Васильев), якобы прошел медкомиссию и признан годным для службы в армии.

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Попов заявил «Газете.Ru», что ему еще ничего неизвестно об этом.

«Кто-то утку забросил», – сказал он, добавив, что сроки прохождения медкомиссии зависят не от адвоката, а от военкомата.

Защитник предположил, что Vacio начнет службу в армии во время весеннего призыва. При этом какое решение принял военкомат, адвокату пока неизвестно. Он отметил, что у рэпера «был псориаз».