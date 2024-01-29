Россиянин завел 50 кошек и разозлил соседей

Житель Новосибирска завел несколько десятков кошек и разозлил соседей. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на данные Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Россиянин поселил в своей квартире 50 кошек. Число стало рекордным за весь 2023 год. В ведомстве отметили, что всего за год было зафиксировано 14 обращений с жалобами на антисанитарное состояние квартир, в которых проживают кошки и собаки.