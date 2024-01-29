Россиян поздравили с годовщиной снятия блокады Ленинграда фото с видом Лондона

«Выбирая фотосопровождение для поста, сотрудники обратились к тематической фотоподборке, собранной из фотобанков информационных агентств. Одной из фотографий оказалось фото Лондона 1941 года, ошибочно добавленное в данную подборку. Из-за технической ошибки сотрудником при публикации поста был выбран данный файл, вместо того, который планировался к размещению», — отметили в управлении, подчеркнув, что такое отношение к работе недопустимо.