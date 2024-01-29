Актера Дмитрия Певцова обманули более чем на миллион рублей

Российского актера театра и кино Дмитрия Певцова обманули мошенники на сумму свыше чем в миллион рублей.

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Злоумышленник представился знаменитости сотрудником ФСБ. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, Дмитрию Певцову в мессенджер пришли сообщения, в которых артисту рассказали об опасность потерять сбережения. Актера просили перевести деньги на надежный счет в банке, чтобы спасти активы. Певцов поверил мошенникам и перевел деньги.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Не текущий момент следователи и полицейские занимаются поиском злоумышленников. С Дмитрием Певцовым также была проведена профилактическая беседа, передает Telegram-канал «112».

В августе 2023 года сообщалось, что актер Павел Деревянко решил заработать денег на криптобизнесе, однако теперь он должен вернуть некоему бизнесмену 45 миллионов рублей. При этом артист не подозревает, как задолжал такую сумму. Он уверен, что знакомый и криптобизнесмен его попросту обманули.

Группа столичных аферистов два года обманывала инвесторов и похитила криптовалюту стоимостью более 30 миллионов рублей.