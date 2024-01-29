В Роструде напомнили о сокращенной рабочей неделе в феврале

Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. 23 февраля, которое выпадает на пятницу, будет выходным днем, сообщается в Telegram-канале Роструда.
"В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на пятницу и будет выходным днем. С учетом последующих выходных при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 февраля", - говорится в публикации.
Отмечается, что рабочий день 22 февраля сократят на час, так как он является предпраздничным.