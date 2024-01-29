В Роструде напомнили о сокращенной рабочей неделе в феврале

"В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на пятницу и будет выходным днем. С учетом последующих выходных при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 февраля", - говорится в публикации.