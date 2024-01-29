Температура выше нормы ожидается почти на всей территории РФ в предстоящие дни. Об этом сообщает RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Особенно на севере Европейской России и азиатской части страны. Температуры будут выше нормы на 8–10 градусов. В конце января и начале февраля нормы очень низкие, поэтому вместо 40-градусных морозов будут 30-градусные", – отметил он.

Как объяснил синоптик, по Северному Ледовитому океану идет циклон с теплом.

"Поэтому, как говорят синоптики, "Север перекрыт": холодные воздушные массы севера не будут поступать в умеренные широты и там будет очень теплая погода", – рассказал метеоролог.

По его словам, на протяжении недели в Москве температура будет превышать норму на 5–6 градусов. На юге страны значения прогнозируются около нормы, в Краснодарском крае столбики термометров будут соответствовать столице. Кроме того, ожидается сильный ветер на побережье европейской части государства, подчеркнул Вильфанд.

"В Мурманской области ветер будет достигать 35 метров в секунду. В Ненецком автономном округе до 30 метров в секунду", – добавил он.