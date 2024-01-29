В кафе Красноярска отказались обслуживать инвалида из-за собаки-поводыря

В Красноярске кафе получило административное наказание за то, что там не обслужили инвалида. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Инцидент произошел в точке на улице Петра Словцова. Слепой мужчина пришел в кафе вместе со своей собакой-поводырем, у которой была необходимая экипировка. Несмотря на это, сотрудники отказали в обслуживании, мотивируя это запретом на нахождение в общепите с животными. Посетитель настаивал на том, что это незаконно, но ему все равно пришлось покинуть заведение.