Синоптик: практически на всей территории страны температура будет выше нормы

«Особенно на севере европейской России и азиатской части страны. Температуры будут выше нормы на 8—10 °С. В конце января и начале февраля нормы очень низкие, поэтому вместо 40-градусных морозов будут 30-градусные... Связано это с тем, что по Северному Ледовитому океану перемещается циклон, который несёт огромное количество тепла с Атлантики. Поэтому, как говорят синоптики, «Север перекрыт» — холодные воздушные массы севера не будут поступать в умеренные широты и там будет очень тёплая погода», — рассказал Вильфанд.