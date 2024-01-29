Жители России рассказали о своем отношении к високосному году

Россияне знакомы с приметой, что високосный год приносит неприятности, и треть из них верит в то, что она работает. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, пишет РИА Новости.

В опросе, проведенном по телефону 21 января, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

При этом 34% опрошенных заявили о том, что верят в приметы о том, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с различными трудностями и неприятностями.

А 61% респондентов считают, что такие приметы не работают. Затруднились с ответом 5%.

Социологи также выяснили, что мужчины и женщины верят в эту примету почти одинаково — 30% против 36%. А больше всего в трудности в високосном году, которым является и 2024, верят представители возрастной категории 60 лет и старше — 43%.