В Челябинске учительница поставила школьника на колени перед классом

Российскую учительницу обвинили в том, что она поставила на колени школьника на уроке
Жительница Челябинска заявила, что ее ребенок подвергается унижению со стороны учителя. Об этом сообщает 74.ru.
По словам женщины, ее девятилетнего сына учитель физкультуры поставила на колени и заставила извиняться перед одноклассницей, с которой до этого у них был конфликт и мальчик «постоял за себя» перед девочкой. При этом на следующий день родители пришли в школу и педагог созналась в содеянном.
Россиянка добавила, что многие родители недовольны ситуацией и уже жаловались на действия педагога. Каких-либо мер в руководстве школы не приняли.
В комментарии для журналистов представители администрации города сообщили, что в школе провели проверку. По их словам, информация об избиениях и унижениях не подтвердилась. В ходе мероприятий с педагогом «была проведена работа».
Как сообщила мать ребенка, после разбирательства ситуация не изменилась.