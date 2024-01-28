Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

С началом нового месяца у россиян будут проиндексированы пособия. У Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появится новое полномочие — ввести госреестр коллекторских организаций и федеральный надзор над ними. Что еще изменится в жизни россиян с 1 февраля — в материале URA.RU.

На сколько будут проиндексированы пособия

Видео дня

С 1 февраля будут проиндексированы на 7,4% свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Это затронет более 20 миллионов россиян.

На 65,5 тысяч рублей будет увеличен материнский капитал. Он составит 589,5 тысячи. Также повысятся единовременные пособия при рождении ребенка и ухода за ним. Еще вырастет выплата ветеранам.

Деньги, которые попали под санкции, будут заблокированы по новым правилам

С нового месяца российские санкции смогут применяться не только к компаниям и гражданам, но и к организациям, которые они контролируют. Переводы и сделки в пользу блокируемых лиц можно будет остановить. Также будет запрещен ввоз товара в Россию тем, кто попал под ограничения.

Ужесточение допуска к гостайне

Если у человека есть второе гражданство или вид на жительство за границей, то его не допустят к гостайне РФ. Глава России Владимир Путин сможет корректировать список лиц, у которых есть доступ к важным документам, во время мобилизации, военного и чрезвычайного положений.

Парламентарии, получившие доступ к секретным сведениям, не смогут свободно покинуть страну. Спикеры Госдумы и Совета Федерации будут регулировать этот вопрос, а в отношении глав муниципалитетов — руководители регионов.

Станет больше сведений об аварийных домах

С 1 февраля будет расширен состав сведений, которые включаются в перечни объектов недвижимости. Появится информация о том, что жилое помещение находится в многоквартирном доме, подлежащему ремонту или сносу. Если дом не пригоден для проживания, это также будет упомянуто.

Как изменится работа с коллекторами и кредитными организациями

Если у человека истекает срок вклада, то банк будет обязан бесплатно проинформировать клиента об этом. Это следует сделать за пять дней до конца срока.

Федеральная служба судебных приставов станет вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Контроль над ними также возложен на ФССП.

Повышение доплаты к пенсии для летчиков и шахтеров