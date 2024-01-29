Консультант: родителям не стоит платить ребенку за оценки

«Поэтому от фраз про «денег нет» надо избавляться и приучать себя и ребенка, что средства всегда есть. Это не значит, что любое детское желание что-то купить надо выполнять. Просто невозможность это сделать в данный момент следует объяснять иначе. Например, сказать, что на сегодня покупка этой вещи не запланирована, но можно включить ее в план для следующего похода в магазин. Либо предложить ребенку накопить на эту вещь постепенно», — отметила эксперт.