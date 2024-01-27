В Германии признали ответственность за блокаду Ленинграда

ФРГ принимает ответственность за блокаду Ленинграда, поэтому финансирует ремонт больницы в Санкт-Петербурге. В ней проходят лечение многие блокадники. Об этом сообщает министерство иностранных дел Германии.
«Германия выступает за то, чтобы сохранить память об ужасах военных преступлений, совершенных во Второй мировой войне, и признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные немецким вермахтом в Ленинграде», — заявило министерство на своем сайте.
Отмечается, что в знак памяти и примирения ФРГ с помощью финансовых вложений поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, в которой проходят лечение многие участники блокады.
Также немецкое правительство способствует организации встреч в Санкт-Петербурге блокадников и представителей молодежи. МИД уточнило, что память о временах блокады должна передаваться другим поколениям.