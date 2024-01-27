Правительство ввело особый порядок получения аттестата для части школьников

В 2024 году те российские школьники, которые обучались за рубежом, но были вынуждены уехать, получат документ об образовании российского образца. Об этом сообщает правительство РФ.

«В 2024 году российские школьники, которые обучались за рубежом и были вынуждены прервать обучение из-за недружественных действий иностранных государств, получат документы об образовании на основе промежуточной аттестации», — сообщает правительство РФ в своем telegram-канал. Отмечается, что такая же процедура действовала и в 2023 году.

Такое решение будет распространяться на выпускников, которые остались за границей, продолжая обучаться в российских учреждениях. Также это будет касаться школьников, которые приехали в Россию и продолжили обучение.